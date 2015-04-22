Обама заявил, что наличие российских комплексов С-300 у Ирана - не помеха для США

Такое мнение выразил во вторник в интервью американскому телеканалу MSNBC президент Барак Обама, отвечая на вопрос о возможности Тегерана защитить свои ядерные объекты при помощи российских ЗРК, сообщает ТАСС.

По его словам, в проекте оборонного бюджета на 2016 финансовый год выделение средств на это предусмотрено. "Если они (иранцы) получат ЗРК, то, в случае необходимости, мы сможем обойти (эту защиту)", - сказал Обама.

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Он отметил, что не намерен решать проблемы в регионе "посредством еще большей войны".

Американский лидер сообщил, что Вашингтон хочет добиться заключения такого соглашения по "ядерному досье" Ирана, какое позволит гарантировать безопасность союзников США - Израиля, а также Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Кроме того, в Белом доме не хотят увидеть в регионе "ядерную гонку вооружений".

Как сообщал УНИАН, 13 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий поставки в Иран ЗРК С-300.

В 2005 году Россия договорилась с Ираном о поставках как минимум пяти зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия С-300 ПМУ-1 на сумму более 800 млн долл. В случае невыполнения контракта предусматривалась выплата неустойки в размере 300-400 млн долларов. В сентябре 2010 г. занимавший тогда пост главы государства Дмитрий Медведев ввел запрет на поставку Ирану С-300 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, ограничивающей поставки Ирану современных вооружений. Россия вернула Ирану перечисленные ранее в качестве предоплаты средства в размере 166,8 млн долл.

США неоднократно заявляли о неприемлемости поставок в Иран комплексов С-300.