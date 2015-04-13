Путин снял запрет на поставку в Иран зенитных ракетных систем С-300

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Указ снимает запрет на транзитное перемещение через территорию Российской Федерации (в том числе воздушным транспортом), вывоз с территории Российской Федерации в Исламскую Республику Иран, а также передачу Исламской Республике Иран вне пределов Российской Федерации с использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации зенитных ракетных систем С-300», - говорится в справке к документу.

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В 2005 году Россия договорилась с Ираном о поставках как минимум пяти зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия С-300 ПМУ-1 на сумму более 800 млн долл. В случае невыполнения контракта предусматривалась выплата неустойки в размере 300-400 млн долларов. В сентябре 2010 г. занимавший тогда пост главы государства Дмитрий Медведев ввел запрет на поставку Ирану С-300 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, ограничивающей поставки Ирану современных вооружений. Россия вернула Ирану перечисленные ранее в качестве предоплаты средства в размере 166,8 млн долл.

США неоднократно заявляли о неприемлемости поставок в Иран комплексов С-300.