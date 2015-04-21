В Беларуси протестуют против мотопробега "Ночных волков": Вы несете войну

В Беларуси выступили против мотопробега "Ночных волков" в честь 70-летия победы во Второй мировой войне и подготовили петицию. Ее подписали уже 540 человек, сообщает Радио Свобода.

В ее заглавии есть слова "Нет войне!". В тексте, в частности, говорится: "Оккупация Крыма, война на Донбассе… кровь тысяч убитых и раненых украинцев в том числе и на вашей совести. Вы несете угрозу миру, угрозу нашей Беларуси, вы несете войну. Мы говорим: "Нет войне! Нет "Ночным волкам" в Беларуси!". Авторы петиции таким образом обращают внимание на то, что некоторые члены "Ночных волков" воюют на стороне боевиков на Донбассе.

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"Ночные волки" тесно сотрудничают с российскими властями на протяжении длительного времени. Александр Залдостанов был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, а в 2013 году получил орден Почета за патриотизм.

Против лидера клуба байкеров после аннексии Крыма Канада и Соединенные Штаты ввели санкции, которые обоснованы тем, что байкеры помогали вывезти из Крыма членов правительства Украины, сбежавших вместе с Виктором Януковичем, участвовали в захвате штаба Военно-морских сил Украины в Севастополе и других государственных объектов во время аннексии Крыма. Европейский союз пока не вносил имена членов клуба "Ночные волки" в свои санкционные списки.