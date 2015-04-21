Die Zeit: Увеличения количества спасательных лодок недостаточно

В статье Тео Зоммера под названием «Увеличения количества спасательных лодок недостаточно», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit. пишется о том, что трагедия с беженцами, которая в настоящее время разворачивается в Средиземном море, заставляет сердце сжиматься. За последние десять дней 1100 человек, которыми бессовестные контрабандисты наполнили мореходные лодки, нашли свою смерть в воде между Ливией и Италией. По вычислениям Twitter, это 7 полных немецких самолетов компании Germanwings, 34 Costa Concordia и три четверти Титаника.

И их будет еще больше. По сообщениям газеты Frankfurter Allgemeine, миллион африканцев готовы пойти на риск и пересечь море. Тенденция вызывает беспокойство: В 2013 году в море погибли 866 беженцев, в 2014 году их было 3279, не считая количества неучтенных случаев. Только на прошлой неделе береговая охрана Италии спасла 11 000 беженцев, потерпевших кораблекрушение, 20 000 человек с начала года. Но что делают политики?

Недостатка в призывах к действию нет. Папа Римский Франциск призывает к более широкому участию европейской и мировой общественности. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Антониу Гутерреш призывает европейцев, возобновить закончившуюся в октябре 2014 года спасательную операцию Mare Nostrum и расширить возможности для поисково-спасательных операций. Президент Италии Маттарелла, чьи люди чувствуют себя брошенными, сетует: «Нам грозит потеря человечности». И наши политики, не только левые и «зеленые», понемногу понимают, что просто словами здесь не обойтись.

Идеального решения не существует. Тем не менее, это не оправдание, чтобы просто сидеть сложа руки. Выкрика: «Лодка полная!» не достаточно, если лодки пустые, потому что пассажиры утонули. Так что же делать?

Во-первых, наиболее актуальным является немедленное возобновление итальянской операции Mare Nostrum - с полной финансовой и материальной поддержкой со стороны других членов ЕС. При этом, необходимо задействовать все предприятия в морской акватории между Ливией и Сицилией. Кроме того, необходимо серьезно обдумать предложение бывшего инспектора ВМС Лутца Фельдта: начать совместное предприятие военно-морских сил ЕС в Средиземном море; похожее на миссию Аталанта по борьбе с сомалийскими пиратами, на этот раз с задачей спасти потерпевших кораблекрушение в Средиземном море.

Во-вторых, необходимо, наконец, серьезно задуматься о справедливом распределении беженцев среди государств-членов ЕС, о стандартизации критериев приютов и предоставляемой степени защиты.

В-третьих, не только Amnesty International Italia предлагает создать центры в Северной Африке, откуда можно было бы подать ходатайство о предоставлении убежища - это старая идея бывшего федерального министра внутренних дел Шили. То есть, нужно было бы построить и охранять лагеря, в которых беженцы могли бы искать пристанища, совета и защиты, пока будут принимать решение касательно их заявлений о предоставлении убежища. Это не должно занимать годы, поэтому обработка должна быть значительно ускорена. Кандидаты, по крайней мере, смогут избежать возможной смертельной переправы. Если их заявки будут утверждены, они смогут поехать в Европу на пароме, и им больше не придется полагаться на недобросовестных контрабандистов.

В-четвертых, ливийский диктатор Каддафи ранее избавлял нас от беженцев. Это не делает его лучше. Просто невозможно будет найти справедливое, гуманное и исключающее нелегальных перевозчиков решение, пока Ливия продолжает утопать в анархии. Я обычно априори против военного вмешательства; оно и так причинило арабскому миру слишком много неприятностей. Но без сильного влияния ЕС очень сложно будет создать необходимые условия для локализации и решения проблемы беженцев. Без военного контроля ливийского побережья Средиземного моря это может не сработать.

Мысль пугает. И она, возможно, раздражает тех, кто считает, что красивые слова и несколько спасательных шлюпок сами по себе могут предотвратить превращение Средиземного моря в могилу нашей человечности на воде.

Давайте спокойно об этом подумаем. Давайте проверим и взвесим обстоятельства, возможности и перспективы успеха. Но давайте также по-прежнему оставаться реалистами. Европа не может принять миллионы. Тот, кто захочет так широко открыть ворота, подтолкнет избирателей к правым экстремистам и популистам. Это печальная истина: демократия устанавливает пределы гуманности. Неограниченная готовность принимать беженцев может поставить под угрозу большинство других граждан. Если мы полностью закроем дверь, то это покажет, что наши заявления о гуманности являются просто лицемерием. Давайте попробуем открыть щель настолько, чтобы возле наших берегов не тонули люди, но и наша демократия не попала в руки таких, как Ле Пен, Фараж, Вилдерс и их единомышленники.