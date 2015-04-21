Путин "на буксире у Берлина" пытается влиять на решения всей Европы - WSJ

Западная пресса активно освещает ядерную сделку с Ираном, а в это время другое соглашение, уже ранее заключенное с Украиной, угрожает подорвать мир в Европе, пишет The Wall Street Journal.

Подписанное 12 февраля перемирие позволит России и ее "местным представителям "народных республик" в Украине силами, которые поддерживает Москва, "участвовать в переговорах о реформировании конституции и законодательства Украины", цитирует издание ZN.

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"То есть фактически, это может блокировать европейский курс Украины", - пишет автор статьи, старший научный сотрудник Jamestown Foundation (Вашингтон) Владимир Сокор.

Кроме того, условия договора позволяют России и "республикам" держать свои войска на Востоке. И это может длиться до бесконечности.

Тем не менее, реальные цели Кремля лежат за пределами Украины. Президент России Владимир Путин добивается европейского согласия на создание российской сферы влияния, пытаясь разрушить статус-кво, который сложился со времен холодной войны. Путин стремится к участию в процессе принятии решений в области европейской безопасности и экономике Европы.

"Россия рассматривает Украину как лабораторию в этой новой модели принятия решений по делам европейской безопасности. Москва будет работать на двусторонней основе с Германией, возможно, с другим европейским игроком "на буксире у Берлина", в обход ЕС и НАТО, и США. "Нормандская четверка" является инструментом в этом эксперименте", - считает эксперт.

Россия и Германия "заказывают музыку" в этой "четверке": Франция играет вторую скрипку после Германии; а Украина находится в плену консенсуса, разработанного этими тремя державами на условиях, благоприятствующих России.

И все это происходит, как акцентирует автор статьи, с молчаливого одобрения большинства стран-членов ЕС. Большинство из этих стран решили не серьезно подойти к решению последствий войны России в Украине, а относиться к этому как к внутреннему конфликту.

В Украине, похоже, готовится почва для "замораживания" конфликта. "Россия может продолжать "откусывать" куски украинской территории, заставляя Украину каждый раз предоставлять политические уступки в рамках перемирия, чтобы "откусывание" прекратилось"", - говорится в статье.

Чтобы остановить этот разрушительный процесс, Украина нуждается в более эффективной поддержке Запада, считает автор. "США должны вернуть себе достойное место в переговорах по Украине, например, вернуться к женевскому формату - США, ЕС, Россия и Украина - от которого администрация Обамы отошла год назад", - пишет он.

По его словам, очень важно снабдить Украину оборонительными вооружениями, в том числе противотанковыми ракетами, чтобы остановить "нарезку" территории. "Конгресс принял закон, разрешающий такую ​​помощь, Обама его подписал, но с тех пор ничего не сделал на пути к осуществлению этого", - говорится в статье.

Канада, Польша и некоторые другие страны готовы поставлять Украине оборонительные вооружение, но ждут сначала действий от США. "Только практическое руководство Вашингтона может спасти будущее Украины и самого евро-атлантического сообщества", - резюмирует автор.