Дипломат: Путин и в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию в Украине

Так глава "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко прокомментировал выступление президента России во время прямой линии в телеэфире, передает ТСН.

"Я думаю, можно с большой уверенностью говорить, что Путин и в дальнейшем будет делать то, что у него лучше всего получается. Он дестабилизирует ситуацию в Украине военными, террористическими, подрывными методами. И пытаться закрепить определенные успехи в этом, если он их будет достигать, дипломатическими методами. Например, отказ от каких-то элементов евроатлантической интеграции, введение определенных формул в языковой политике, легитимизация боевиков и террористов, как местной власти на Донбассе", - отметил дипломат.

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По его словам, Украине следует анализировать не слова, а действия Путина.

"Пока он (Путин - УНИАН) имеет политическую волю ставить под угрозу жизни и благополучие россиян, он это будет делать. Он будет играться. Нам не нужно анализировать его слова. Надо анализировать его действия", - подчеркнул Яременко.