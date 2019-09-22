В Конгрессе не исключают возможность импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского

Ранее Байден предложил Трампу обнародовать телефонный разговор с Зеленским о своем сыне.

Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом CNN заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф, комментарий которого был опубликован в Twitter телекомпании.

«Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это [импичмент] может быть единственным средством», — считает Шифф.

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Он подчеркнул, что до этого не был сторонником импичмента президента.

Ранее Байден предложил Трампу обнародовать телефонный разговор с Зеленским о своем сыне.

По данным источников Washington Post, сотрудник американской разведки подал официальную жалобу своему руководству в связи с обещанием Дональда Трампа, которое он дал во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером.

В свою очередь сам Трамп заявил, что сообщение о том, что он может раскрыть секретную информацию, является очередной «фейковой новостью».

Американская пресса связывает скандал с расследованием предполагаемых попыток Белого дома повлиять на официальный Киев для ускорения расследования по делу Burisma. В совет директоров Украинской газодобывающей компании ранее входил Хант Байден — сын Джона Байдена, возможного конкурента Трампа на выборах 2020 года.