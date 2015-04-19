СМИ сообщили о вспышке неизвестного смертельного вируса в Нигерии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse, 18 человек уже скончались от последствий заразной болезни.

"Инфицированы 23 человека, уже зафиксировано 18 смертей", - сообщил агентству представитель медицинских властей штата Ондо Дайо Адйанджу.

Официальный представитель администрации штата Кайоде Акинмаде ранее заявляла, что вспышка "загадочной болезни" впервые была отмечена "в начале недели в городе Оде-Иреле". Среди симптомов называется острая головная боль, потеря сознания и массы тела, проблемы со зрением. Смерть наступает в течение суток после появления первых признаков заболевания.

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Как уточнила представитель властей штата Ондо, первые проведенные анализы пока не указывают на то, что новая болезнь имеет отношение к вирусу Эбола. Сейчас проблемой занимаются власти Нигерии совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения.

"Помимо уже зафиксированных смертей, за последние 72 часа мы не выявили ни одного нового случая заболевания, - отметила Кайоде Акинмаде. - Ни один из пациентов не был госпитализирован, а сама болезнь не распространилась за пределы города".