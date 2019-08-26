Протесты в Гонконге: вслед за водометами полиция впервые открыла огонь

В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели предупредительный огонь по протестующим.

Впервые против участников массовых протестов, которые продолжаются в Гонконге с начала июня, применили оружие.

Как сообщает ВВС, один из офицеров полиции выстрелил из пистолета.

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Кроме того, несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их с палками и шестами.

В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели предупредительный огонь по протестующим.

"Несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений", - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван. Их полиция использовала для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ. Протестующие в ответ бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. В результате полиции удалось очистить участок дороги и оттеснить демонстрантов.

Как сообщал УНИАН, накануне в ходе протестов в Гонконге были задержаны 29 человек, передает Reuters со ссылкой на заявление полиции. Утверждается, что они повредили фонарные столбы с помощью электропил, а также бросали в полицейских тяжелые предметы, кирпичи и бутылки с зажигательной смесью.

Волна протестов продолжается в Гонконге с середины июня. Акции начались из-за законопроекта, который предполагает внесение поправок в закон об экстрадиции, разрешающих выдавать подозреваемых Китаю, однако позднее переросли в антиправительственное движение.