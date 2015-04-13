Опрос: 47% россиян не чувствуют себя под защитой закона
17:34, 13 апреля 2015Мир
2381 0
47% россиян не чувствуют, что законы страны защищают их. Эта цифра следует из опроса "Левада-центра". Это на 8% меньше, чем в декабре 2010 года.
Почти половина россиян не видят защиты от государства / УНИАН
47% россиян не чувствуют, что законы страны защищают их. Эта цифра следует из опроса "Левада-центра", сообщает ВВС. Это на 8% меньше, чем в декабре 2010 года.
Читайте такжеПоловина украинцев считает, что русский язык должен быть официальным в регионах, где этого желает большинство
При этом верит в силу юридических норм 41% граждан - на 11% больше, чем четыре года назад.
Большая часть респондентов (45%) в качестве причины недоверия к правоохранительной системе называют коррупцию и недостаточную объективность при рассмотрении дел в суде.
44% считают, что в России много людей, которые ощущают себя над законом (например, представители власти, силовых структур или богатые люди).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter