Опрос: 47% россиян не чувствуют себя под защитой закона

47% россиян не чувствуют, что законы страны защищают их. Эта цифра следует из опроса "Левада-центра", сообщает ВВС. Это на 8% меньше, чем в декабре 2010 года.

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При этом верит в силу юридических норм 41% граждан - на 11% больше, чем четыре года назад.

Большая часть респондентов (45%) в качестве причины недоверия к правоохранительной системе называют коррупцию и недостаточную объективность при рассмотрении дел в суде.

44% считают, что в России много людей, которые ощущают себя над законом (например, представители власти, силовых структур или богатые люди).