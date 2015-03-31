Почти 40% россиян положительно относятся к Сталину - опрос

Из них 30% испытывают уважение, 7% - симпатию, 2% - восхищение. Каждый третий респондент безразлично относится к персоне Сталина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Лавада-Центром.

Восприятие Сталина значительно дифференцируется в зависимости от возраста респондента – среди молодых у каждого второго преобладает безразличная оценка, тогда как пожилые респонденты (43%) склонны относится к Сталину с уважением.

Читайте такжеВ городах России намерены установить новые памятники Сталину

Также отношение к тирану зависит от типа потребительского статуса – у состоятельных россиян в 4 раза чаще выражено негативное отношение к Сталину, чем среди «бедных» респондентов.

В целом по стране с 25% в 2012 г. до 45% в 2015 г. увеличилась доля россиян, считающих жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, оправданными "великими целями и результатами", которые были достигнуты.

Москвичи (64%), россияне с высоким потребительским статусом (66%), напротив, считают, что никакие результаты, даже если они во имя великой цели, не могут быть оправданы принесенными жертвами.

Опрос проведен 20 – 23 марта 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%