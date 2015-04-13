В Забайкальском крае России горят военные склады, местные власти сообщают о взрывах - СМИ
В России пожар из-за поджога сухой травы в Забайкальском крае перекинулся на склады Минобороны, представители администрации поселка сообщают о взрывах.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
"В результате пала сухой травы произошел переход природного пожара на склады одной из воинских частей", - сказал собеседник агентства.
Предварительно пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены два пожарных поезда, приведен в готовность вертолет Ми-8.
По словам представителей администрации поселка, слышны взрывы.
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"Пожар на территории базы есть. Жители напуганы, паника. Люди выезжают из поселка, жителям сказано, чтобы подготовили вещи и документы", - сказали в местной администрации.
По предварительным данным, на складе хранятся ракетницы, гранаты от подствольного гранатомета.
В свою очередь Минобороны РФ опровергает данные о возгорании складских помещений.
"Никаких взрывов боеприпасов нет. Территория складских помещений обвалована, угрозы их возгорания нет", - сказал ТАСС представитель ведомства.