В Забайкальском крае России горят военные склады, местные власти сообщают о взрывах - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

"В результате пала сухой травы произошел переход природного пожара на склады одной из воинских частей", - сказал собеседник агентства.

Предварительно пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены два пожарных поезда, приведен в готовность вертолет Ми-8.

По словам представителей администрации поселка, слышны взрывы.

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"Пожар на территории базы есть. Жители напуганы, паника. Люди выезжают из поселка, жителям сказано, чтобы подготовили вещи и документы", - сказали в местной администрации.

По предварительным данным, на складе хранятся ракетницы, гранаты от подствольного гранатомета.

В свою очередь Минобороны РФ опровергает данные о возгорании складских помещений.

"Никаких взрывов боеприпасов нет. Территория складских помещений обвалована, угрозы их возгорания нет", - сказал ТАСС представитель ведомства.