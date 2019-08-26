Трамп заявил, что не переживает о возможном влиянии на его рейтинг в случае приглашения РФ на следующий саммит G7

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия должна быть приглашена.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что не переживает о возможном влиянии на его рейтинг перед следующими выборами президента США в 2020 году в случае приглашения России для участия в следующем саммите "Большой семерки" (G7).

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки" (G7) во французском городе Биарриц, отвечая на вопрос, не считает ли он, что в случае приглашения президента России Владимира Путина на следующий саммит G7 его рейтинг перед президентскими выборами снизится.

Читайте такжеВо Франции завершился саммит лидеров «Большой семерки»

"Мне безразлично в политическом плане. Многие люди этого не понимают. Я участвовал в одних выборах, и я выиграл, чтобы стать президентом. Меня это не волнует в политическом плане. Я собираюсь участвовать в еще одних выборах, и я думаю, что я побеждаю, учитывая результаты опросов. Независимо от того, побеждаю я, или нет, я должен делать правильные поступки", - заявил Трамп.

По его словам, многие говорят, что лучше, чтобы Россия присутствовала за столом переговоров, чем не участвовала в этих переговорах.

Трамп утверждает, что на текущем саммите G7 многие придерживались такой точки зрения.

"Мы не голосовали и не делали ничего подобного, но мы обсудили это. Я склоняюсь к тому, чтобы сказать, что она должна быть с нами", - сказал Трамп.

Следующий саммит G7 пройдет в США.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из «Большой восьмерки» - группы высокоразвитых стран мира, в которую сейчас входят США, Япония, Турция, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в G7 связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал бы возвращение России в группу.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из "Большой восьмерки" не устранены, поэтому говорить о возвращении в этот формат преждевременно.