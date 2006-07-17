Еще один украинец арестован в Питере

В Санкт-Петербурге сегодня вечером состоялась еще одна акция антиглобалистов, выступавших против проведения саммита “большой восьмерки”, сообщает “5 канал”.

По неофициальной информации, милиция задержала около 30 участников акции на Васильевском острове, среди них одного гражданина Украины. Их направили в 16-е отделение милиции.

Между тем, продолжается суд над двумя украинцами, задержанными во время утренней акции протеста на Невском проспекте - журналистом Максимом БУТКЕВИЧЕМ и студенткой Властой ПИДПАЛОЙ. С 9-ти утра и до сих пор они вместе с другими задержанными находились под административным арестом. Суд может арестовать их на двое или трое суток, включительно с сегодняшним днем, то есть изолировать на время проведения саммита. Украинцам юридическую помощь оказывают представители украинского консульства.