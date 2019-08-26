Появилось видео ракетной атаки во время музыкального фестиваля в Израиле

Удар пришелся по городу Сдерот, где проходил традиционный музыкальный фестиваль.

Семь человек получили легкие травмы / скриншот из видео

Очевидцы сняли на видео ракетную атаку и эвакуацию во время музыкального фестиваля в Израиле.

Соответствующая запись размещена в аккаунте IsraelFullTruth в YouTube.

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Как сообщает Армия обороны Израиля в Twitter, вечером в воскресенье, 25 августа, три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории, две из них перехвачены системой "Железный купол".

Удар пришелся по городу Сдерот, где проходил традиционный музыкальный фестиваль. Одна из ракет не была перехвачена и упала на автотрассу, пишет The Times of Israel.

О пострадавших от осколков не сообщается, семь человек получили легкие травмы. Посетители фестиваля сняли момент атаки и эвакуацию на видео.