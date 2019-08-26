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В США произошел мощный взрыв в торговом центре

04:06, 26 августа 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную пожарную службу.

Взрыв произошел около 8:00 утра по местному времени в Колумбии, его было слышно за несколько миль. В здании, которое было разрушено, располагаются офисы и торговые точки.

В результате взрыва никто не пострадал, но здание находится под угрозой обрушения.

Также сообщается о широкомасштабных отключениях электроэнергии из-за взрыва и перекрытии дорог в округе.

Как сообщал УНИАН, в Барселоне в воскресенье, 25 августа, из-за опасности взрыва были эвакуированы посетители одного из самых популярных пляжей. 

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Теги: #США#взрыв