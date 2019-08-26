В США произошел мощный взрыв в торговом центре

В результате взрыва никто не пострадал, но здание находится под угрозой обрушения.

В результате взрыва газа в американском штате Мэриленд (США) в воскресенье, 25 августа, разрушена часть здания торгового центра.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную пожарную службу.

Взрыв произошел около 8:00 утра по местному времени в Колумбии, его было слышно за несколько миль. В здании, которое было разрушено, располагаются офисы и торговые точки.

В результате взрыва никто не пострадал, но здание находится под угрозой обрушения.

Также сообщается о широкомасштабных отключениях электроэнергии из-за взрыва и перекрытии дорог в округе.

A gas explosion that was reportedly heard for miles destroyed part of a building in a shopping center in Maryland, fire officials say https://t.co/l9omDmcx6Cpic.twitter.com/Kn1stNJGRb — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 25, 2019

Как сообщал УНИАН, в Барселоне в воскресенье, 25 августа, из-за опасности взрыва были эвакуированы посетители одного из самых популярных пляжей.