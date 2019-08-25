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В Барселоне вблизи одного из самых популярных пляжей нашли взрывное устройство (фото)

19:08, 25 августа 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на микроблог полиции в Twitter. 

Меры приняты в связи с обнаружением под водой взрывного устройства вблизи пляжа Сан-Себастьян, пояснили в полиции.

Устройство, находящееся на глубине 3 метров в 25 метрах от берега, обнаружил полицейский, который в выходной день занимался подводным плаванием, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя испанской Гражданской гвардии. Предположительно, речь идет о взрывчатке времен гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Полиция установила оцепление периметром 250 метров. На место прибыли три лодки Гражданской гвардии и лодка с представителями администрации города. Ожидается, что специалисты ВМС Испании приступят к разминированию находки 26 августа.

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Теги: #бомба#Барселона