Спикер Госдумы РФ увидел "комплекс неполноценности" у стран Прибалтики
16:57, 10 апреля 2015Мир
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Ограничение культурных и научных контактов с РФ со стороны прибалтийских государств говорит о "комплексе неполноценности".
Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин / УНИАН
Такое заявление сделал председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин на встрече с парламентской делегацией Франции, сообщает ТАСС.
"И вообще абсолютно дикими кажутся попытки ограничить контакты, в том числе профессиональные контакты деятелей культуры и науки, а это, к сожалению, происходит со стороны отдельных стран, молодых стран ЕС, находящихся на берегу Балтийского моря", - сказал глава нижней палаты парламента.
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По его словам, это "никак иначе, как проявление каких-то комплексов неполноценности".
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