Спикер Госдумы РФ увидел "комплекс неполноценности" у стран Прибалтики

Такое заявление сделал председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин на встрече с парламентской делегацией Франции, сообщает ТАСС.

"И вообще абсолютно дикими кажутся попытки ограничить контакты, в том числе профессиональные контакты деятелей культуры и науки, а это, к сожалению, происходит со стороны отдельных стран, молодых стран ЕС, находящихся на берегу Балтийского моря", - сказал глава нижней палаты парламента.

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По его словам, это "никак иначе, как проявление каких-то комплексов неполноценности".