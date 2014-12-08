В МИД России сравнили аннексию Крыма с оккупацией СССР Прибалтики в 1940 году

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

В частности, по его словам, оккупация и аннексия Крыма не будут признаны США точно так же, как оккупация СССР Эстонии, Литвы и Латвии.

"В свое время США не признали факт вхождения прибалтийских государств в состав СССР. И за все время существования СССР это сопровождалось неафишируемой, но правовой коллизией. Я ожидаю ровно такой же ситуации на десятилетия вперед применительно к Крыму и Севастополю. Объявив о непризнании вхождения (аннексии - ред) этих двух субъектов в состав России, США будут держаться этой позиции и не будут ее менять", - заявил Рябков.

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