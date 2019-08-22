Handelsblatt: Германия добивается мира для Украины, но желания России до сих пор туманны

Москве пригодилась бы сейчас «международная реабилитация» на фоне уличных протестов, а также падения экономики и рейтинга президента.

Обмен дипломатическими фразами был традиционно обобщенным, когда министр иностранных дел Германии Хайко Маас был гостем МИД России, где он встретился с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым. Последний со своим обычным мрачным выражением лица прочитал стандартную программу формулировок об оценке отношений.

Да и Маас озвучил несколько пустых фраз о важности германо-российского сотрудничества, прежде чем заявил: «Кризисов не стало меньше, потому что в последние годы и месяцы не удалось найти решение даже для одного конфликта». Это был призыв к работе, — пишет немецкое издание Handelsblatt.

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Еще в Берлине Маас очень спешил. Правительственный самолет опять сломался. Поэтому немецкий дипломат воспользовался транспортным самолетом ВВС Германии, чтобы прибыть в Москву вовремя. В последние годы было много разговоров между немецким и российским правительствами. Правда, все они были бесплодны. На этот раз ожидания были другие. Говорить о сближении или новом начале было бы преждевременно. Но растет уверенность в том, что прогресс возможен. Особенно это касается войны в Украине, которая зашла в тупик.

Впервые за много времени в МИД Германии убеждены, что появился импульс для конструктивных переговоров.

«У меня сложилось впечатление, что в вопросе Украины сегодня больше возможностей, чем это было год назад. Думаю, здесь есть определенный импульс», - сказал Маас.

Он не единственный в этом подходе. Президент Франции Эммануэль Макрон только закончил встречу с президентом России Владимиром Путиным. А в США Дональд Трамп, чье увлечение российским автократом контрастирует с антироссийской позицией его партии, в голос размышляет о расширении G7, вернув за стол Москву. В Белом доме уже заявили, что Макрон поддерживает инициативу Трампа.

Тем временем, Федеральное правительство Германии отвергает такие игры. В Берлине подчеркнули, что пока Крым под российской оккупацией, а Москва поддерживает войну на Востоке Украины, нет никаких причин для такой радикальной коррекции политики в отношении России. Но Маас признает, что для дипломатии появились новые возможности, связанные со сменой власти в Киеве. В отличие от предыдущего президента Петра Порошенко, у его преемника Владимира Зеленского есть абсолютное большинство в парламенте. Он способен действовать. Кроме того, Зеленский пришел к власти с обещанием закончить войну с Россией.

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«Мы должны воспользоваться возможностью после выборов в Украине. Война до сих пор отбирает жизнь, нужно это прекратить», - сказал Маас.

Мир в Украине также расчистит путь для ослабления западных санкций против России, которые давят на немецкую экономику. Впрочем, насколько российская сторона стремится говорить, сказать трудно. Лавров и Путин недавно объездили Берлин, Париж и Вашингтон. Российская экономика разваливается. В Москве люди выходят на улицы, а насилие служб безопасности против них провоцирует еще большие протесты. Дни, когда Путин был непоколебим, кажется, уже в прошлом. Теперь он неожиданно выглядит слабым, как никогда. Мировая политическая реабилитация была бы для него очень кстати сейчас.

Договариваться с путинской Россией очень трудно. И это было очевидно, когда Маас и Лавров вместе вышли к прессе. После стандартных дипломатических фраз о «пользе» и «интенсивности» переговоров, они начали публично говорить весьма недипломатично.

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Маас отверг обвинения российского правительства в том, что немецкие СМИ вмешиваются во «внутренние дела России» и пытаются разжечь протесты против Путина. Он раскритиковал арест сотрудника Deutsche Welle и напомнил Лаврову, что членство его страны в Совете Европы обязывает придерживаться принципа свободы прессы. Лавров ответил целой тирадой, обвиняя Европу в препятствовании работы пропагандистских телеканалов Кремля RT и Sputnik. Но Маас дал отпор, подчеркнув, что в Германии ничего такого не происходит.

«Иначе как бы они появлялись везде, куда я иду», - сказал немецкий дипломат.

Министры также открыто выразили свое несогласие относительно смерти Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Лавров обвинил во всем США. Но Маас напомнил, что именно Москва первой нарушила условия соглашения и тем самым подорвала ее.

Но больше всего Кремль раздражает программа визита главы немецкого МИД. В четверг он собрался встретиться с членами оппозиции. Для Кремля это означает лишь одно: вмешательство «во внутренние дела» России.