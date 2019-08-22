Handelsblatt: Германия добивается мира для Украины, но желания России до сих пор туманны
Обмен дипломатическими фразами был традиционно обобщенным, когда министр иностранных дел Германии Хайко Маас был гостем МИД России, где он встретился с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым. Последний со своим обычным мрачным выражением лица прочитал стандартную программу формулировок об оценке отношений.
Да и Маас озвучил несколько пустых фраз о важности германо-российского сотрудничества, прежде чем заявил: «Кризисов не стало меньше, потому что в последние годы и месяцы не удалось найти решение даже для одного конфликта». Это был призыв к работе, — пишет немецкое издание Handelsblatt.
Читайте такжеDie Zeit: Глава МИД Германии отправился в Россию требовать «больше конструктива» в отношении Украины
Еще в Берлине Маас очень спешил. Правительственный самолет опять сломался. Поэтому немецкий дипломат воспользовался транспортным самолетом ВВС Германии, чтобы прибыть в Москву вовремя. В последние годы было много разговоров между немецким и российским правительствами. Правда, все они были бесплодны. На этот раз ожидания были другие. Говорить о сближении или новом начале было бы преждевременно. Но растет уверенность в том, что прогресс возможен. Особенно это касается войны в Украине, которая зашла в тупик.
Впервые за много времени в МИД Германии убеждены, что появился импульс для конструктивных переговоров.
«У меня сложилось впечатление, что в вопросе Украины сегодня больше возможностей, чем это было год назад. Думаю, здесь есть определенный импульс», - сказал Маас.
Он не единственный в этом подходе. Президент Франции Эммануэль Макрон только закончил встречу с президентом России Владимиром Путиным. А в США Дональд Трамп, чье увлечение российским автократом контрастирует с антироссийской позицией его партии, в голос размышляет о расширении G7, вернув за стол Москву. В Белом доме уже заявили, что Макрон поддерживает инициативу Трампа.
Тем временем, Федеральное правительство Германии отвергает такие игры. В Берлине подчеркнули, что пока Крым под российской оккупацией, а Москва поддерживает войну на Востоке Украины, нет никаких причин для такой радикальной коррекции политики в отношении России. Но Маас признает, что для дипломатии появились новые возможности, связанные со сменой власти в Киеве. В отличие от предыдущего президента Петра Порошенко, у его преемника Владимира Зеленского есть абсолютное большинство в парламенте. Он способен действовать. Кроме того, Зеленский пришел к власти с обещанием закончить войну с Россией.
Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: В Германии большинство хочет отмены санкций против России
«Мы должны воспользоваться возможностью после выборов в Украине. Война до сих пор отбирает жизнь, нужно это прекратить», - сказал Маас.
Мир в Украине также расчистит путь для ослабления западных санкций против России, которые давят на немецкую экономику. Впрочем, насколько российская сторона стремится говорить, сказать трудно. Лавров и Путин недавно объездили Берлин, Париж и Вашингтон. Российская экономика разваливается. В Москве люди выходят на улицы, а насилие служб безопасности против них провоцирует еще большие протесты. Дни, когда Путин был непоколебим, кажется, уже в прошлом. Теперь он неожиданно выглядит слабым, как никогда. Мировая политическая реабилитация была бы для него очень кстати сейчас.
Договариваться с путинской Россией очень трудно. И это было очевидно, когда Маас и Лавров вместе вышли к прессе. После стандартных дипломатических фраз о «пользе» и «интенсивности» переговоров, они начали публично говорить весьма недипломатично.
Читайте такжеThe Economist: Демократии в Украине и других странах региона нужна поддержка, а не предвзятые стереотипы
Маас отверг обвинения российского правительства в том, что немецкие СМИ вмешиваются во «внутренние дела России» и пытаются разжечь протесты против Путина. Он раскритиковал арест сотрудника Deutsche Welle и напомнил Лаврову, что членство его страны в Совете Европы обязывает придерживаться принципа свободы прессы. Лавров ответил целой тирадой, обвиняя Европу в препятствовании работы пропагандистских телеканалов Кремля RT и Sputnik. Но Маас дал отпор, подчеркнув, что в Германии ничего такого не происходит.
«Иначе как бы они появлялись везде, куда я иду», - сказал немецкий дипломат.
Министры также открыто выразили свое несогласие относительно смерти Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Лавров обвинил во всем США. Но Маас напомнил, что именно Москва первой нарушила условия соглашения и тем самым подорвала ее.
Но больше всего Кремль раздражает программа визита главы немецкого МИД. В четверг он собрался встретиться с членами оппозиции. Для Кремля это означает лишь одно: вмешательство «во внутренние дела» России.