Снова Большая восьмерка: Трамп и Макрон договорились пригласить РФ на саммит - СМИ

Ожидается, что Трамп затронет эту тему с мировыми лидерами на предстоящей встрече G7 на этих выходных.

Большая семерка может вновь стать восьмеркой. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G8 в следующем году.

Об этом со ссылкой на источники в администрации президента сообщила американская журналистка CNN Кайли Атвуд.

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По ее словам, Трамп и Макрон провели телефонный разговор, чтобы обговорить детали ближайшего саммита G7, который начнется в эту субботу во Франции. В ходе беседы, по словам журналистки, Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился.

Отмечается, что следующий саммит будет проходить именно в США. Ожидается, что Трамп затронет эту тему с мировыми лидерами на предстоящей встрече G7.

Как сообщал УНИАН, Трамп выступил за возвращение России в состав G8 и заявил, что безусловно поддержал бы такое предложение.

Напомним, Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств G8 из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.