Bloomberg: Макрон попытается указать Путину на миротворческие инициативы Украины

Но российский президент не очень заинтересован в установлении мира с соседней страной.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет российского автократа Владимира Путина в своей летней резиденции. И его администрация заняла твердую позицию в отношении того, чего не будет на этой встрече. Франция не ищет роли посредника между Москвой и другими мировыми силами. Хотя президент США Дональд Трамп недавно обвинил Париж в попытке занять такую роль в отношениях с Ираном.

Также, как пишет Bloomberg, визит Путина в средневековую морскую крепость Брегонсон не сигнализирует о возвращении России в G8 за неделю до встречи G7 на другом французском курорте. Зато у Макрона хотят показать, что Франция ведет собственную независимую внешнюю политику.

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В глазах Путина все иначе. Россию выгнали из G8 в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Востоке Украины. По словам внешнеполитического аналитика Владимира Фролова, французские чиновники утверждают, что не хотят возвращения Москвы в клуб, пока санкции против нее в силе. А проблемы, через которые они были введены, остаются не решенными. Но Кремль будет считать приглашение своего автократа во Францию как победу.

«Для Путина это беспроигрышный визит. Он полностью уничтожает идею о международной изоляции», - говорит Фролов.

«Путин будет сосредоточивать внимание на Трампе во время диалога с Макроном, которого он рассматривает как первую ступень на пути к американскому президенту. Для Путина Трамп значительно важнее, чем Макрон», - добавил он.

Перед визитом Путина Россия устранила одну из тем, которая могла бы стать причиной конфликта. В частности, она перевела под домашний арест арестованного французского инвестора Филипе Дельпаля. Его удерживают под стражей уже пол года по обвинениям в мошенничестве. Макрон часто говорил с Путиным об этом деле. И вот как раз перед визитом российского президента во Францию эта ситуация вдруг сдвинулось с места», - замечает советник с зарубежной политики Кремля Юрий Ушаков.

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Издание пишет, что Макрон попытается подтолкнуть Путина воспользоваться последними мирными жестами со стороны Украины и ее нового президента Владимира Зеленского. Франция также хочет, чтобы Россия надавила на режим в Сирии и остановила атаки в городе Идлиб, который находится под контролем оппозиции. Но Путин вряд ли согласится на что-то в вопросе Украины, где конфликт остается в тупике, несмотря на призывы Зеленского дать новый толчок мирным инициативам.