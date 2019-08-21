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Берлин выступил против возвращения России в состав G8

15:47, 21 августа 2019
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.

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Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за аннексии Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.

"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать привлечение России.

Как сообщал УНИАН, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию "Большой семерки" (G7) в следующем году. По данным телеканала, предложение пригласить Россию озвучил Макрон, Трамп согласился.

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Новость в сюжете: Угроза возвращения России в G8
Теги: #Россия#Путин#Берлин