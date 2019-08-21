Украинский вопрос будет решающим: во Франции назвали условия возвращения России в G8

Франция связывает возможное возвращение россиян в G8 с украинским вопросом.

Во Франции заявляют, что допуск России к участию в заседании стран "Большой семерки" зависит от обретения прогресса в мирных переговорах относительно урегулирования ситуации в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Мы приняли во внимание, что американцы хотят вернуть их (россиян – УНИАН) следующего года. Украина имеет исключительно важное значение. Существует контекст, который может быть благоприятным к определенному прогрессу", – сообщил агентству собеседник.

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Россия была исключена из G8 (теперь G7) в марте 2014 года после непризнания международным сообществом аннексии украинского полуострова Крыма.

Франция всегда связывала возвращение России и восстановление "восьмерки" с прогрессом в урегулировании конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию "Большой семерки" (G7) в следующем году. По данным телеканала, предложение пригласить Россию озвучил Макрон, Трамп согласился.