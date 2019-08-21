Die Zeit: Глава МИД Германии отправился в Россию требовать «больше конструктива» в отношении Украины

Немецкий министр сделал заявление с требованием к Москве перед своим визитом в российскую столицу.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправился в Москву, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. И это будет уже пятая их встреча за этот год. Перед отлетом немецкий дипломат призвал Россию занять «более конструктивную позицию» в переговорах о мире на Востоке Украины.

Об этом пишет Die Zeit. По словам Мааса, все стороны должны продемонстрировать готовность вести диалог и действовать. Издание напоминает, что Вооруженные силы Украины ведут войну против пророссийских сил на Донбассе уже пять лет. Все дипломатические процессы по урегулированию ситуации зашли в тупик. Но после инаугурации президента Владимира Зеленского появились определенные сдвиги. Вчера президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Путиным призвал как можно скорее провести встречу в Нормандском формате.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: В Германии большинство хочет отмены санкций против России

Тем временем, Маас хочет поговорить с Лавровым в Москве и на другие темы. В частности, они могут обсудить ситуацию в Сирии, ядерную программу Ирана, безопасность в Персидском заливе, проблему нераспространения ядерного оружия, а также научную, культурную и экономическое сотрудничество между Германией и Россией.