В столице Бангладеш из-за масштабного пожара погибли 70 человек (фото)
08:29, 21 февраля 2019Мир
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Огонь охватил как минимум пять жилых зданий в старой части Дакки.
Пожар в Бангладеш / Reuters
В столице Бангладеш Дакке в результате масштабного пожара, который произошел в среду, 20 февраля, погибли по меньшей мере 70 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Как отметил глава пожарной службы Бангладеш Али Ахмед, уже найдено 70 тел, но количество жертв может увеличится. Также сообщается о полусотне раненых, некоторые находятся в критическом состоянии.
Возгорание в старой части города началось около 22:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Огонь охватил как минимум пять жилых зданий.
Тушение пожара осложняется тем, что в зданиях хранится огромное количество пластика и горючих веществ.
На локализацию пожара ушло более пяти часов. Всего было задействовано около 200 пожарных.
Причины возникновения пожара пока не известны.
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