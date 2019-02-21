В столице Бангладеш из-за масштабного пожара погибли 70 человек (фото)

Огонь охватил как минимум пять жилых зданий в старой части Дакки.

В столице Бангладеш Дакке в результате масштабного пожара, который произошел в среду, 20 февраля, погибли по меньшей мере 70 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как отметил глава пожарной службы Бангладеш Али Ахмед, уже найдено 70 тел, но количество жертв может увеличится. Также сообщается о полусотне раненых, некоторые находятся в критическом состоянии.

Возгорание в старой части города началось около 22:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Огонь охватил как минимум пять жилых зданий.

Тушение пожара осложняется тем, что в зданиях хранится огромное количество пластика и горючих веществ.

На локализацию пожара ушло более пяти часов. Всего было задействовано около 200 пожарных.

Причины возникновения пожара пока не известны.