В Сирии сбили самолет Су-22 армии Асада

Согласно сообщениям, пилот самолета выжил и был взят в плен.

Неподалеку от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб на северо-западе Сирии, повстанцы сбили самолет сил режима Башара Асада.

Как сообщает Громадське со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, был сбит самолет Су-22.

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"Силы повстанцев только что сбили самолет Су-22 над Хан-Шейхуном. Это первый боевой самолет, который был уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пилот самолета выжил и был взят в плен.

Напомним, по данным ООН, в результате авиаударов сирийского правительства и его союзников по школах, больницах, рынках и пекарнях за 10 дней июля погибли по меньшей мере 103 гражданских, в том числе 26 детей.