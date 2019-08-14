В Сирии сбили самолет Су-22 армии Асада
23:54, 14 августа 2019Мир
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Согласно сообщениям, пилот самолета выжил и был взят в плен.
В Сирии сбили самолет армии Асада / фото twitter.com/QalaatAlMudiq
Неподалеку от города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб на северо-западе Сирии, повстанцы сбили самолет сил режима Башара Асада.
Как сообщает Громадське со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, был сбит самолет Су-22.
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"Силы повстанцев только что сбили самолет Су-22 над Хан-Шейхуном. Это первый боевой самолет, который был уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пилот самолета выжил и был взят в плен.
Напомним, по данным ООН, в результате авиаударов сирийского правительства и его союзников по школах, больницах, рынках и пекарнях за 10 дней июля погибли по меньшей мере 103 гражданских, в том числе 26 детей.
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