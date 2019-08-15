Россия в годовщину начала войны с Грузией возобновила монтаж заграждений на линии разграничения (видео)

Представитель фонда "Свободная Россия" Егор Куроптев, побывавший на линии оккупации, подчеркивает важность давления на Кремль и международное сообщество «голосами политиков, активистов, журналистов".

Россия 7 августа 2019 года, в годовщину начала вооруженного конфликта в Южной Осетии, или войны России с Грузией, возобновила монтаж заграждений на линии разграничения.

Об этом сообщил представитель фонда "Свободная Россия" Егор Куроптев, который в рамках медиа проекта "Пограничная ZONA" побывал на линии оккупации в селе Гугутианткари, где лично ознакомился с ситуацией и поговорил с активистами и полицией.

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«В маленьком селе Гугутианткари с 7 августа российские пограничники, ФСБ вновь начали возводить заграждения, разделяющие Грузию на части. Дата выбрана не случайно, так как именно 7 августа одиннадцать лет назад Владимир Путин устами Дмитрия Медведева отдал приказ напасть на Грузию, что привело к оккупации двух регионов. Как и 11 лет назад российские солдаты не спросили власти Грузии, можно ли им строить в селах другого государства заборы. Пришли с оружием. И отняли», - рассказал он.

Куроптев подчеркнул, что ответы на российскую агрессию ограничиваются заявлениями грузинского Министерства иностранных дел, а также обеспокоенностью международного сообщества.

«МИД Грузии заявил, международное сообщество погрозило, а земли отняли. Еще несколько семей потеряли дома. Потеряли огороды и средства к пропитанию. Кремль приходит в Грузию каждый раз, когда в Тбилиси происходит что-то важное: выборы, праздники, годовщины войны с Россией. Чтобы напомнить, кто в доме "хозяин". Постараться спровоцировать. Сейчас очередная бордеризация угрожает гражданам Грузии напрямую, так как на пути линии оккупации находится водораспределительная станция, покрывающая пять деревень, подконтрольных Тбилиси», - отметил Егор Куроптев.

Представитель фонда "Свободная Россия" подчеркивает важность давления на Кремль и международное сообщество «голосами политиков, активистов, журналистов".

Как сообщал УНИАН, в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства - Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, их признали лишь несколько стран мира. Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года. В июле этого года, комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.