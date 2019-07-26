В результате авиаударов правительства Сирии и союзников погибло более 100 гражданских – ООН

Вследствие наступления с конца апреля погибло более 2648 человек, в том числе 756 гражданских лиц, сообщают наблюдатели.

В результате авиаударов сирийского правительства и его союзников в школах, больницах, рынках и пекарнях за последние 10 дней погибли по меньшей мере 103 гражданских, в том числе 26 детей.

Об этом заявила в пятницу комиссар ООН по правам человека Мишель Башеле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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"Это гражданские объекты, и, видимо, очень маловероятно, учитывая устойчивую схему таких нападений, все они обстреляли случайно", - заявила Башеле, добавив, что растущие последствия встречаются с "явным международным равнодушием".

На днях около 50 человек погибли в результате мощных авиаударов сирийских правительственных самолетов и их российских союзников по рынку в Маараф аль-Нуман и Серакиби, и обстрела повстанцев в ответ по Алеппо.

Вследствие наступления с конца апреля погибло более 2648 человек, в том числе 756 гражданских лиц, сообщают наблюдатели.

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в наступлении на части провинции Идлиб, находящиеся в руках повстанцев, и прилегающие северные районы Хамы. До сих пор наступление не достигло больших успехов.

В начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский военный альянс в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на мирных жителей северо-западной части Сирии.

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений в Сирии координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию дать подробную информацию о том, как она использует предоставленные ей координаты расположения больниц в стране.