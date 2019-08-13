В США пара занялась сексом на полицейской парковке

25-летняя девушка и 24-летний парень были полностью без одежды.

В Америке в пригороде Детройта пару оштрафовали за секс в автомобиле на стоянке полицейского участка.

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Инцидент заснял один из патрульных на прошлой неделе посреди дня, сообщает The Smoking Gun.

Проходя возле автомобиля, полицейский заметил, что задние стекла транспорта запотели, а двое пассажиров – 25-летняя девушка и 24-летний парень – были полностью без одежды.

Патрульный составил на пару протокол за хулиганство. Теперь их ожидает суд, на котором они должны объяснить свои действия.

Как сообщал УНИАН, на хорватском курорте Сплит очевидцы сняли пару из Великобритании, которая занималась сексом возле отеля на улице.