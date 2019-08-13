В Париже начались работы по очистке сгоревшего Нотр-Дама от загрязнения свинцом (фото)

Сейчас территория возле собора перекрыта, а сами работы планируют закончить 23 августа.

В столице Франции вокруг сгоревшего собора Парижской Богоматери начались работы по очистке территории и здания от свинца.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на The Guardian.

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Это уже вторая попытка очистить территорию от химического вещества. В начале мая полиция Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора. После от свинца начали чистить школы вокруг Нотр-Дама.

Сейчас территория вокруг собора перекрыта, а сами роботы планируют закончить 23 августа.

Очищать собор и почву будут с помощью распылителей воды с моющими веществами. Скамейки и фонари обработают спецгелем. Повторно также снимут загрязненные участки земли. В прошлый раз был снят 40-сантиметровый пласт почвы.

15 апреля в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) произошел масштабный пожар. Он начался на крыше здания примерно в 18:50 по местному времени (в 19:50 по Киеву). Открытое горение в Нотр-Даме длилось более девяти часов. В результате пожара в соборе обвалились шпиль и крыша. Французские следователи считают, что вызвать пожар в соборе могло короткое замыкание.

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На сайте правительства Франции объявили о сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара. Сделать пожертвование может каждый желающий. На восстановление собора Парижской Богоматери в течение 24 часов после пожара разные доноры со всего мира пообещали пожертвовать более €700 млн.

В конце июня парижская прокуратура заявила, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могла стать непогашенная сигарета или неисправность электрики.