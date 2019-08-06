"Бумеранг за Украину": генерал озвучил три версии причин взрывов на арсенале в России

5 августа на арсенале боеприпасов под российским Красноярском прогремели взрывы.

Взрывы боеприпасов на арсенале в Красноярском крае РФ могут быть связаны с тремя причинами. Одна из них – умышленный подрыв с целью скрыть факты хищения вооружения.

Такое мнение изданию «Обозреватель» высказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

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Комментируя версию о том, что уничтожение арсенала могло быть нужным Кремлю, он заметил: "Склад не обязательно было уничтожать Кремлю. Его могли уничтожить местные расхитители, если имело место хищение, сбыт этого оружия".

"Как известно, Россия постоянно участвует в локальных войнах. Есть достаточно людей, которые наживаются на них, в том числе таким образом", – добавил генерал.

Вторая версия, высказанная им, заключается в том, что из-за масштабных лесных пожаров в Сибири определенные средства защиты, имеющиеся в арсенале, могли быть использованы для ликвидации этой катастрофы, и их не оказалось на месте, когда возникла необходимость в тушении пожара на складах боеприпасов.

И, наконец, третья версия предназначена для тех, кто "верит в Бога и судьбу", – сказал Романенко. "Это бумеранг, расплата за подрывы арсеналов оружия, в частности в Украине. И за организацию войны между соседними государствами", – подчеркнул он.

Напомним, 5 августа на арсенале боеприпасов под российским Красноярском прогремели взрывы. Позже стало известно о том, что арсенал планировалось ликвидировать в 2022 году. В сети начали озвучивать конспирологические теории о том, что взрывы могли быть организованы.