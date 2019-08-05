Жилые дома под Красноярском повреждены из-за взрывов на складе боеприпасов – росСМИ
16:27, 05 августа 2019Мир
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Территория воинской части оцеплена.
Взрывы произошли сегодня / фото topspb.tv
Жилые дома повреждены в результате взрывов на артиллерийском складе в воинской части в селе Каменка Красноярского края РФ.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"Пострадали жилые дома. Выбиты окна взрывной волной. Территория [воинской части] оцеплена", - сказал собеседник агентства.
Взрывы и пожар произошли в понедельник на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, на место ЧП направлены автобусы для эвакуации.
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