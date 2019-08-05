Жилые дома под Красноярском повреждены из-за взрывов на складе боеприпасов – росСМИ

Территория воинской части оцеплена.

Жилые дома повреждены в результате взрывов на артиллерийском складе в воинской части в селе Каменка Красноярского края РФ.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Пострадали жилые дома. Выбиты окна взрывной волной. Территория [воинской части] оцеплена", - сказал собеседник агентства.

Взрывы и пожар произошли в понедельник на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, на место ЧП направлены автобусы для эвакуации.