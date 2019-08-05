цей матеріал доступний українською

Жилые дома под Красноярском повреждены из-за взрывов на складе боеприпасов – росСМИ

16:27, 05 августа 2019
Мир
576 0
Взрывы произошли сегодня / фото topspb.tv

Читайте такжеПод Красноярском гремят взрывы на складе боеприпасов, население эвакуируют (фото, видео)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Пострадали жилые дома. Выбиты окна взрывной волной. Территория [воинской части] оцеплена", - сказал собеседник агентства.

Взрывы и пожар произошли в понедельник на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, на место ЧП направлены автобусы для эвакуации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрывы#Красноярский край