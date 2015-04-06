Эстония и США начали совместные военные учения

Об этом сообщает издание Delfi.

Как отметил руководитель артиллерийского батальона Каарел Мяесалу, в рамках учений будут отработаны приемы ведения оборонительных и сдерживающих боев. Кроме того, солдаты смогут на практике отработать помощь военных самолетов союзников, цитирует издание Европейская правда.

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Учения будут проходить в два этапа. Первый продлится до 9 апреля и будет посвящен тактическим мероприятиям и упражнениям, включая защиту от воздушных атак.

С 10 апреля начнется второй этап учений, который будет включать стрельбу из гаубиц калибра 155-мм FH70 с участием истребителей F-16.