Британская военная авиация провела крупнейшие за 13 лет учения - СМИ

Британская газета Sunday Times сообщает, что в марте были проведены самые крупные за последние 13 лет маневры ВВС Британии. Их главной целью была отработка сценария отражения "массированной атаки" военных самолетов противника, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как пишет газета, учения прошли 19 марта, однако в британских СМИ об этом упоминается впервые. Проведение маневров авторы статьи связывают с участившимися случаями появления в международном воздушном пространстве российских военных самолетов.

В учениях приняло участие более тридцати военных самолетов, в том числе 20 истребителей "Тайфун" и бомбардировщиков "Торнадо".

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"Королевские военно-воздушные силы начали серию учений по отработке воздушного боя для проверки готовности к любой "массированной атаке" противника против Соединенного Королевства", - пишет Sunday Times.

В феврале начальник штаба Королевских ВВС в отставке Майкл Грейдон высказал мнение, что военно-воздушные силы Великобритании не в состоянии оказать достойное сопротивление потенциальному противнику.