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Протесты в Москве: в МИД РФ обвинили США и Германию во вмешательстве во внутренние дела

00:21, 05 августа 2019
Мир
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REUTERS

Россия направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся акции протеста в Москве 3 августа.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

По ее словам, Министерство иностранных дел России считает, что Германия и США вмешиваются во внутренние дела, "неправильно" освещая акции протеста 3 августа в Москве.

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В частности Захарова отметила, что в акции протеста было якобы вовлечено посольство США в Москве, поскольку дипмиссия опубликовала подробный маршрут прохождения акции. Также Захарова обвинила редакцию немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в нарушении правил освещения субботних акций, поскольку на сайте DW был обнародован материал с призывом к москвичам выходить на акцию протеста.

"Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - заявила представитель МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, о задержании 600 участников акции протеста заявили накануне в МВД России. По данным сайта "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 1000 человек. Ранее этот сайт сообщал о 828 задержанных. Большую их часть уже отпустили. На утро воскресенья в ОВД оставались 19 человек.

Людей задерживали главным образом на Трубной и Пушкинской площадях, Чистых прудах и на Арбате. Некоторых из них при задержании избивали. Известно, что пять человек были госпитализированы с травмами.

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Теги: #Россия#МИД РФ#акции протеста в Москве#Мария Захарова