Польша вступилась за Грузию перед НАТО

Польша призывает НАТО одобрить переход Грузии на План действий по вступлению в Альянс. Об этом заявил президент Польши Лев КАЧИНЬСКИЙ, сообщили в субботу в МИД Грузии.

«Саммит НАТО в Бухаресте является историческим в политическом плане, и именно тем моментом, когда государства-члены должны принять решение о присоединении Грузии и Украины к Плану действий (MAP)», - сказано в обращении Л.КАЧИНЬСКОГО, текст которого распространил МИД, получивший копию официального письма из Посольства Грузии в Польше.