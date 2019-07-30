Foreign Policy: США должны заставить Путина бояться и уважать их

Но в то же время Вашингтону придется добиваться доверия россиян, которые сейчас ошибочно считают его «агрессивной» угрозой

Было что-то очень знакомое в том, как президент США Дональд Трамп заигрывал с российским автократом Владимиром Путиным на саммите G20 в Токио. Шутливая просьба американского лидера о том, чтобы Москва не вмешивалась в выборы в 2020 году, стало очередным подтверждением его желания ублажить Путина. И это напоминает то, как Трамп в Хельсинки стал на сторону российского президента вопреки выводам разведки США.

Глобальные события свидетельствуют, что Москва теперь постоянно и безнаказанно действует против американских интересов. Кем бы ни был преемник Трампа, в краткосрочной перспективе ему нужно будет отстроить сдерживание и заставить Путина снова бояться США, — пишет Foreign Policy.

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Но следующий американский президент также предстанет перед долгосрочной задачей заставить Россию начать доверять США или хотя бы верить, что Вашингтон не будет прогибаться перед Кремлем. Путин глубоко убежден, что зловещая Америка пытается свергнуть его режим. И хоть это неправда, такое утверждение распространено среди российских элит. До тех пор, пока Москва будет ошибочно считать Вашингтон угрозой для своего существования, решить все проблемы, которые создает Россия, будет невозможно.

Итак, для начала нужно разобраться с первой проблемой, а именно убедить Путина, что он больше не может позволить себе подрывать глобальный порядок, США, Запад и демократию как таковую. За прошлое десятилетие Путин провоцировал Вашингтон снова и снова. Он вторгся в Грузию, аннексировал Крым, атаковал материковую Украину, убивал оппонентов дома и за рубежом, вмешивался в выборы стран Запада. В каждом случае мягкая реакция США убеждала российского автократа, что ему такое поведение и дальше будет сходить с рук.

Чувства Путина, что он может вести себя вызывающе и безнаказанно, поощрялось как демократическими, так и республиканскими президентами. Но Трамп особенно его усилил. Действующий президент США неоднократно отрицал, что Россия вмешивалась в выборы его же страны в 2016 году, игнорируя доказательства, собранные американской разведкой. Кроме того, он отказывался выполнять важный федеральный закон о санкциях против России за ее нарушения. Этот закон Трамп подписал только после того, как Конгресс дал понять, что утвердит документ, обойдя президентское вето. В прошлом месяце в Японии, когда Трамп насмехался над возможностью российского вмешательства в выборы в 2020 году, он лишь подтвердил Путину, что тот может спокойно это делать, а также подрывать американские интересы по всему миру.

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Чтобы изменить мнение Путина и сдержать его дальнейшую агрессию США должны пойти на сложный пакет реакций. Нужно усилить санкции, укрепить военные альянсы и вести более напористую дипломатию. Ключевая цель – заставить Путина снова уважать США. Сделать это будет довольно трудно, даже если бы это был единственный приоритет Вашингтона в отношениях с Москвой. Но это не так. США нужно также добиться доверия россиян. На первый взгляд, цели добиться одновременно страха и доверия противоречат друг другу. Но они обе очень важные.

Как пояснил бывший посол США в России Майкл МакФол, Путин убежден, что Америка «представляет угрозу для его режима». Он смотрит на то, как Вашингтон поддерживает революции в странах вроде Украины и думает, что Вашингтон добивается свержения нежелательных для себя иностранных лидеров. А ему точно не нравится Путин. Это означает, что российский агрессивный подход к США был продиктован не столько уверенностью, сколько страхом перед изменением режима.

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Конечно, Путин ошибается. Вашингтон никогда не хотел его свергнуть. Но реальность не имеет значения. Путин думает, что это так. И в его глазах американская поддержка смены режимов в Ираке, Ливии, Украине и других странах это доказывает. Он не прекратит искать способы взорвать США, пока не изменит свое мнение. И добиться этого будет не просто, учитывая то, что большинство российского населения думает так же. Один из опросов недавно показал, что 76% россиян считают США «агрессивными». А 86% думают, что они вмешиваются в дела других стран. Эти цифры доказывает, что страх перед изменением режима под эгидой США не исчезнет даже после Путина. Он закрепится в отношениях с Москвой. Именно поэтому США нужно не просто завоевать уважение действующего автократа России, но и добиться доверия будущих поколений россиян. Они должны хотя бы перестать рассматривать политику Америки как угрозу для своего правительства. Россияне должны поверить в то, во что верят американцы: страны могут не соглашаться друг с другом, но при этом сосуществовать.