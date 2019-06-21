Washington Post: Война в Украине покрыта российской ложью, которую нужно распутать

Уголовное преследование виновных в уничтожении MH17 может расчистить ложь хотя бы об одном ужасном дне этой кровавой войны.

Когда рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Востоком Украины пять лет назад, военные России сразу же начали отрицать свою причастность к убийству 298 человек на борту. Вместо этого они начали демонстрировать сфабрикованные «доказательства» якобы «вины» Украины.

С того времени журналисты и международные следователи усердно работали, чтобы разоблачить правду: что российская ракета класса «земля-воздух», запущенная из системы «Бук», уничтожила малайзийский «Боинг 777». На этой неделе следователи сделали очередной шаг, объявив имена виновных. И все подозреваемые находятся в России, пишет в редакционной статье Washington Post.

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Генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, чья страна потеряла 193 граждан на борту сбитого лайнера, объявил имена четырех мужчин, которых он хотел бы посадить на скамью подсудимых в марте по обвинениям в убийстве. Трое из них связаны с армией и разведкой России. Четвертый – это украинский сепаратист, который находится перед командованием одного из россиян. Издание напоминает, что рейс MH17 был уничтожен 17 июля 2014 года, когда Россия развязала сепаратистскую войну на Востоке Украины. В этой войне погибли уже более 13 тысяч людей, и она до сих пор не завершена.

Предыдущие расследования, оценки обломков, видео и записанные разговоры указывали на то, что авиалайнер был сбит российской ракетой. И что пусковая установка «Бук» приехала на территорию Украины из России и туда же впопыхах была перевезена, чтобы скрыть следы преступления. Группа Bellingcat определила людей, которые сопровождали «Бук» к месту запуска ракет и обратно на российскую территорию. Теперь уголовное расследование продвигается вперед. Как сказал Вестербеке, его проводит совместная команда следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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По словам голландского генпрокурора, виновные в уничтожении MH17 могли спутать пассажирский лайнер с украинским военным самолетом. Но это их совсем не оправдывает. Вряд ли кто-то из четверых обвиняемых действительно сядет на скамью подсудимых в следующем марте. Они находятся в России, которая точно их не отдаст. Но обвинения не охватывают всю историю. Кто еще на высоком уровне в России одобрил перевозку ракет и пусковой установки через международную границу на территорию Украины?

«Все о российской агрессии против Украины покрыто ложью. Президент Владимир Путин лгал о роли Кремля в отправке «зеленых человечков» для оккупации Крыма в 2014 году. Так же, как и о российской роли в разжигании кровавой войны на Донбассе. Возможно уголовное преследование расчистит ложь об одном ужасном дне этой грязной войны, когда 298 невинных гражданских потеряли свою жизнь из-за российской ракеты», - говорится в статье.