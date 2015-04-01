Крупнейшие российские СМИ продублировали шуточную новость о поставке "Мистралей" в Латвию и Италию

Информационные агентства РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» опубликовали сообщения о том, что вертолетоносцы «Мистраль», предназначавшиеся России, будут переданы Евросоюзу. Источником этой информации послужило издание EU Observer. Он ссылался на представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, сообщает Медуза.

EU Observer сообщил, что первый вертолетоносец получит название «Юнкер» в честь председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Корабль отправят в Ригу, поскольку Латвия в настоящее время председательствует в ЕС. Команду «Юнкера» наберут из числа военнослужащих некой Боевой группы Бенилюкса.

«Юнкер» будет ходить под флагом ЕС, но зарегистрируют корабль в Панаме, чтобы сэкономить на налогах. Его задачей станет сдерживание российской агрессии в Балтийском регионе.

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Из Риги, говорилось в заметке EU Observer, «Юнкер» отправится в Люксембург — государство, которое не имеет выхода к морю. Это произойдет, когда к Люксембургу перейдет председательство в ЕС.

Второй вертолетоносец, как сообщило издание, назовут «Могерини» и отправят на итальянский остров Лампедуза.

Вскоре после публикации агентства выпустили опровержения со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства ЕС. Дипломаты сообщили корреспондентам, что заметка в EU Observer — это первоапрельская шутка.