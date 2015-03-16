Франция испытывает второй Мистраль, предназначавшийся для РФ

Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования кораблей в пространстве MarineTraffic, передает "ЕвроПравда".

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"Севастополь" вышел из французского порта Сен-Назер и находится на расстоянии около 25 км от берега в Бискайском заливе. На борту находятся французские моряки, которые испытывают ходовую и навигационную систему корабля.

Напомним, ранее премьер-министр страны Мануэль Вальс заявил, что Франция берет на себя ответственность за непоставку Мистралей.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что условия для передачи России вертолетоносцев Мистраль не выполнены, несмотря на подписание новых минских договоренностей.