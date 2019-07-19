В Грузии "подвинули" гендиректора телеканала, ведущий которого в прямом эфире обматерил Путина (видео 18+)

Гендиректор канала заявил о политических причинах своего увольнения.

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия уволен со своей должности.

Это произошло 17 июля, сразу же после того, как владельцем телеканала вновь стал бизнесмен Кибар Халваши, передает "Радио Свобода".

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Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии.

Гварамия за несколько часов до увольнения заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда идти. После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин «требовали» закрыть телеканал.

Напомним, телеканал в начале июля стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. 7 июля Георгий Габуния, ведущий авторской программы P. S., которая выходит на «Рустави-2», на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его.

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