цей матеріал доступний українською

В Грузии "подвинули" гендиректора телеканала, ведущий которого в прямом эфире обматерил Путина (видео 18+)

09:02, 19 июля 2019
Мир
30 0
Гварамия за несколько часов до увольнения заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда идти / фото Радио Свобода

Это произошло 17 июля, сразу же после того, как владельцем телеканала вновь стал бизнесмен Кибар Халваши, передает "Радио Свобода".

Читайте такжеПутин отреагировал на отборную брань в свой адрес из уст грузинского ведущего (видео 18+)

Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии.

Гварамия за несколько часов до увольнения заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда идти. После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин «требовали» закрыть телеканал.

Напомним, телеканал в начале июля стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. 7 июля Георгий Габуния, ведущий авторской программы P. S., которая выходит на «Рустави-2», на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Путин#Грузия