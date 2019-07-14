Германия, Франция и Великобритания призвали Иран к сохранению ядерного соглашения

Продолжение существования ядерного соглашения с Ираном зависит от того, будет ли он придерживаться его условий, подчеркнули Берлин, Париж и Лондон после того, как Тегеран начал повышать уровень обогащения урана.

Германия, Франция и Великобритания призывают Тегеран к соблюдению условий ядерной сделки. "Хотя мы по-прежнему поддерживаем соглашение, однако продолжение его существования зависит от того, чтобы Иран безоговорочно следовал своим обязательствам. В связи с этим мы настоятельно призываем Иран пересмотреть недавно принятые им решения", - отмечается в совместном заявлении трех стран , обнародованном в воскресенье, 14 июля, немецким правительством.

В заявлении упоминается решение Тегерана обогащать уран больше оговоренного соглашением уровня и хранить ядерные материалы в больших, чем разрешено, объемах. Об этом пишет DW.

Три европейские страны обеспокоены риском того, что ядерное соглашение будет нарушено еще больше из-за санкционного давления со стороны США и решения Ирана не придерживаться положений соглашения.

ФРГ, Франция и Великобритания указали на необходимость продолжать диалог по ядерной сделке. В то же время они выразили обеспокоенность в связи с серией нападений на танкеры в районе Персидского залива и общим ростом напряженности в регионе.

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Ядерное соглашение, заключенное в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, имело целью остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, что были наложены на страну. Однако в начале мая 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Со временем США возобновили санкции против Ирана.

Как сообщалось, 7 июля правительство Ирана заявило, что снимает с себя обязательства по ядерной сделке, которая предусматривает запрет на обогащение урана до уровня выше 3,67 процента. Представитель организации по атомной энергетике Ирана Бехруз Камалванди отметил, что Тегеран намерен начать поэтапное повышение уровня обогащения урана от пяти до 20 процентов. 8 июля он сообщил о доведении уровня обогащения урана до 4,5 процента.