Financial Times: Горькая правда о Чернобыле до сих пор лежит в Украине и ждет внимания

Авария на ЧАЭС стала очередной темой культурной войны России против Запада, но трактовка событий не перечеркивает реальность

Самое опасное здание в мире освещено галогенными прожекторами под блестящим серебристым куполом. Завернутая в тускло-серый металл и подперта желтыми лесами с одной стороны, она похожа на промышленное место преступления. Группа журналистов стояла за считанные метры от пресловутых бетонных стен четвертого реактора Чернобыльской АЭС, когда специальный детектор радиации одного из них начал бешено пищать.

«Смерть все еще выходит из здания, хотя ее нельзя понюхать, услышать или увидеть. Мужчины в герметичных костюмах осторожно поднимаются по металлической лестнице на плоскую крышу, осматривая главное здание. 33 года назад тысячи солдат рисковали своими жизнями, чтобы сбросить с этой же крыше радиоактивный графит в ядро реактора, которое взорвалось», - пишет Financial Times.

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Крыша получила прозвище «Маша». Он может показаться знакомым местом для миллионов зрителей, которые видели сериал «Чернобыль» от HBO. Ведь в фильме была сцена, в которой крышу ценой человеческих жизней расчищали от обломков. Уровень радиации даже сегодня очень высокий. Поэтому инженеры, которые построили сооружения между «Машей» и большим металлическим ангаром, могут работать лишь пять минут в день.

Не много промышленных катастроф смогли привлечь к себе такое внимание, как авария в Чернобыле в апреле 1986 года. Это была худшая невоенная ядерная катастрофа и такой она остается и сегодня. Не важно, что именно оценивать: количество пострадавших, цену ликвидации последствий или масштабы утечки радиации. Авария вызвала серьезное повышение стандартов для мировой ядерной энергетики, а также подтолкнула СССР к распаду. Но спор относительно того, кто во всем виноват, как авария возникла и что советская власть делала потом, до этого времени велась лишь между историками, инженерами и исследователями в Украине и Беларуси. Теперь благодаря сериалу HBO этот спор вышел в публичное пространство.

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Сериал «Чернобыль» почти во всем мире хвалили за точность в последовательности событий, в костюмах, а также за режиссуру. Но в России фильм вызвал критику за использование вымышленных персонажей и событий. Кое-кто даже использовал это, чтобы назвать фильм «западной пропагандой». Таким образом, был сделан очередной выстрел в культурной войне между Москвой и Западом.

«Каждое произведение искусства создает собственную реальность», - сказал изданию Сергей Мирный, который на момент аварии работал на ЧАЭС.

«То, что я увидел, было наиболее близко к реальным событиям. Но оно все еще далеко от реальности, которую я знаю», - добавил он.

«Какова цена лжи?» - говорит Валерий Легасов в исполнении Джареда Харриса в начале сериала. Настоящий Легасов был выдающимся советским ученым, который помогал руководить государственной реакцией на аварию. И хоть взрыв реактора и события после него – это то, на чем фильм основан, «Чернобыль» - это откровенная драматизация опасности, которая поступает от обмана. Он изображает советскую культуру секретности и лжи как главного злодея. И именно это подняло волну националистических комментариев в России. Автора фильма Крэйга Мазина обвиняли в восстановлении пропаганды времен Холодной войны.

«И вот всему миру вдруг показали этот странный и противный сериал «Чернобыль». В нем показали диких, растерянных и беспорядочных русских, которые с помощью своих реакторов создали беспрецедентную экологическую катастрофу в Европе», - написал прокремлевский таблоид «Комсомольская правда».

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«Американцы не были бы американцами, если бы они не приправили сериал их любимой русофобии», - написал Николай Долгополов на страницах государственной «Российской Газеты». Он увидел в сериале «отвратительных и бедных» советских граждан. Культурный удар в ответ уже в процессе подготовки. Телеканал НТВ, которым владеет компания «Газпром», объявил о начале съемок своей версии «Чернобыля». И уже получил 460 тысяч долларов на это от государства. По сюжету, во всем будут виноваты агенты ЦРУ.

В Украине возле реактора гиды смеются над этими российскими выдумками. Те, кто работают в условиях постоянной радиации, где имена погибших зафиксированы на мраморном мемориале, хотят больше говорить не о человеческих жертвах катастрофы, а о человеческой реакции на нее. Такого же мнения и инженеры из Франции, которые последние 12 лет работают в Чернобыле, пытаясь сделать это место более безопасным.

Успех сериала HBO и повышенный интерес туристов в поездках в зону отчуждения могут создать неправильное впечатление, что Чернобыль — это далекое прошлое. А в интеллектуальной и культурной битве между историками и кинорежиссерами остается лишь интерпретировать его. Но это не так.

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В то время как спор о наследии 1986 года усиливается, катастрофа все еще остается современной реальностью. Она лишь спрятана от глаз общества под блестящим саркофагом. В ближайшее время краны под ним начнут долгий процесс демонтажа здания реактора, чтобы инженеры смогли его нейтрализовать. Застывшая масса из некогда расплавленных радиоактивных материалов и обломков здания лежит на дне. В ЕБРР признают, что на самом деле никто даже не знает, что с этим опасным сплавом делать. Но хотя бы в последующие 100 лет мир будет защищен от него.

«Правде безразличны наши потребности или желания. Ей нет дела до наших правительств, идеологии, нашей религии. Она все время будет ждать», - сказал герой «Чернобыля» Легасов.