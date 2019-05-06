Washington Post: Сериал о Чернобыле показывает, к чему приводит ложь власти

История катастрофы на территории Украины, которая когда-то была немыслимой для американцев, теперь кажется им до мурашек близкой.

Американский телеканал HBO запустил в эфир мини-сериал «Чернобыль», который оказался настолько же увлекательным, как и мрачным. Возможно, он даже темнее, чем обычно. Но такая история другой быть не могла.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что сюжет фильма отправляет зрителей в город Припять на территории Украины. А именно в первые утренние часы 26 апреля 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС произошел взрыв.

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На город упал дождь радиоактивных кусков графита. В небо поднялось токсичное облако, которое поставило под угрозу смертельного загрязнения большую часть Западной Европы, Скандинавии и западной части СССР. Работники станции изо всех сил стараются не допустить еще большего повреждения ядра реактора. Местные пожарные спешат на ликвидацию пожара (и для многих из них это последнее задание в жизни). Жители собираются на местном мосту, чтобы лучше разглядеть огонь над реактором в то время, как их дети играют в токсическом пепле.

Это страшное зрелище от начала и до конца, которое долго будет преследовать. Человеческие жертвы катастрофы в Чернобыле до сих пор неизвестны. Эффективные, небессмысленные и драматизированные оценки смертности варьируются в районе 4-93 тысяч душ за последние 33 года. Хотя официальная цифра времен СССР до сих пор говорит о 31 погибшем.

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Депрессивный сериал «Чернобыль» - это замечательное исследование того, как может быть применен санкционированный обман. И насколько легче это делать в стране, где СМИ и научные лидеры жестко ограничены.

«Были времена, когда такие вещи казались абсолютно чужеродными для американской аудитории. Теперь это еще один резонансный сигнал тревоги, который звучит до ужаса близко», - говорится в статье.