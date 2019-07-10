Ультраправая партия главы МВД Италии просила Россию о финансировании на тайной встрече - СМИ

Наличие записи подробных переговоров поднимает серьезные вопросы о том, были ли нарушены итальянские законы, о связях между Москвой и партией "Лига".

Издание BuzzFeed опубликовали записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига" с чиновниками Кремля, во время которых они просили о финансовой поддержке.

По данным издания, встреча прошла 18 октября прошлого года в роскошном московском отеле "Метрополь", передает Европейская правда.

На встрече, которая длилась 1 час и 15 минут, присутствовали шесть человек, по три от "Лиги" и российской стороны. Среди итальянцев был Джанлука Савойни, бывший пресс-секретарь лидера "Лиги" и нынешнего главы МВД Италии Маттео Сальвини.

"Мы хотим изменить Европу. Новая Европа должна быть намного ближе к России", - говорит он на записи.

Савойни присутствовал на обеде вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, который приезжал в Рим на прошлой неделе.

Стороны обсуждали условия соглашения, чтобы тайно направить десятки миллионов долларов российских денег для финансирования партии Сальвини.

Обсуждалось предложение, по которому крупная российская нефтяная компания в течение года будет продавать итальянской нефтяной компании Eni не менее 3 миллионов тонн топлива стоимостью около $1,5 миллиарда. Покупка и продажа будет осуществляться через посредников, при этом продавцы будут применять льготную ставку к этим сделкам.

Согласно расчетам, предоставленным BuzzFeed отраслевыми аналитиками, скидка могла составлять около $65 миллионов, исходя из цен на топливо на тот момент, и именно эти деньги должны были тайно направляться итальянской стороне через посредников.

"Это очень просто", - сказал один из двух итальянских мужчин примерно через 25 минут после начала встречи. "Наши политические парни планировали, что, учитывая скидку в 4%, 250 000 тонн плюс 250 000 в месяц в течение года, могут поддержать кампанию", - добавил он.

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При этом на записи можно понять, насколько тщательно обе стороны были готовы скрывать тот факт, что истинным бенефициаром соглашения станет "Лига". Такое финансирование нарушает итальянское избирательное законодательство, которое запрещает политическим партиям принимать крупные иностранные пожертвования.

Сальвини, которого россияне на записи называют "европейским Трампом", сам не присутствовал на встрече, но в то время он был в Москве. Накануне он выступил с речью, в которой объявил санкции против России "экономическим, социальным и культурным безумием".

Журналисты BuzzFeed сообщили, что не смогли установить личность россиян, присутствовавших на встрече, но по содержанию записей четко можно понять, что высокопоставленные представители правительства осведомлены о переговорах.

"Записи из "Метрополя" являются первым убедительным доказательством скрытых попыток России финансировать европейские националистические движения и очевидного соучастия некоторых высокопоставленных представителей крайне правых сил в этих попытках", - говорится в статье.

Достоверно неизвестно, было ли заключено соглашение, и получала ли "Лига" какое-либо финансирование от России, но наличие записи подробных переговоров поднимает серьезные вопросы о том, были ли нарушены итальянские законы, о связях между Москвой и партией "Лига".