Немецкая газета опубликовала стенограмму записи "черного ящика" аэробуса A320

Немецкая газета Bild am Sonntag опубликовала в воскресенье расшифровку фрагмента записи "черного ящика" самолета Airbus A320, разбившегося в Альпах, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Согласно этому фрагменту записи, капитан, которого журналисты газеты называют Патриком З., говорит, что не успел сходить в туалет перед вылетом из Барселоны. Второй пилот Андреас Любиц отвечает, что в любой момент готов взять на себя управление. Через несколько минут первый пилот передал штурвал Любицу и вышел из кабины.

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После того, как самолет начал снижаться, в кабине пилотов прозвучал автоматический сигнал тревоги. Слышно, как командир воздушного судна безуспешно пытается вернуться в кабину - следуют громкие удары о металлическую дверь - и как он кричит: "Бога ради, открой эту чертову дверь!" Слышны также крики испуганных пассажиров.

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