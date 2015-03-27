Пилот A320, которого подозревают в уничтожении самолета, был на больничном в день катастрофы

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Агентство ссылается на заявление главного прокурора Дюссельдорфа Ральфа Херренбрюка.

По его словам, в квартире Андреаса Любица была найдена порванная справка об отпуске по болезни на дату совершения рейса 4U9525. Херренбрюк полагает, что это является подтверждением попыток Любица скрыть факт своей болезни от коллег.

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Прокурор также сообщил, что в квартире пилота не было найдено ни прощальной записки, ни каких-либо доказательств политических или религиозных мотивов его действий.

Между тем, по данным немецкого таблоида Bild, Любиц находился на психиатрическом лечении: около шести лет назад он обратился к врачам из-за сильной депрессии. Ради лечения он был вынужден сделать перерыв в обучении на пилота, а в его личном деле и лицензии пилота стоит отметка о том, что ему необходимо постоянное медобследование.