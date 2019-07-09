Впервые за 33 года гражданин Южной Кореи сбежал в диктаторскую КНДР

Прибыв в Пхеньян, перебежчик сразу поблагодарил династию Кимов за «любовь» и пообещал покорить ей демократический юг.

73-летний гражданин Южной Кореи сбежал в КНДР. И это чрезвычайно редкий случай. Чхэ У Гук прибыл в аэропорт Пхеньяна и объявил, что переехал в столицу севера навсегда. Пропагандистский сайт Северной Кореи Uriminzokkiri опубликовал фото перебежчика в западном костюме и кепке в момент его прибытия в столицу КНДР, где ему вручили букет. После этого он прочитал заготовленное заявление с листочка.

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Как пишет Business Insider, бегство из демократической Южной Кореи в коммунистическую и чрезвычайно изолированную КНДР происходят очень редко. В это время, движение людей в противоположном направлении значительно активнее. Ежегодно в среднем тысяча северных корейцев рискуют жизнью, чтобы попасть в Южную Корею.

Чхэ – сын двух выдающихся южных корейцев, которые тоже бежали на Север в 1986 году, оставив двух сыновей и троих дочерей. По его словам, он переехал в Северную Корею для того, чтобы работать над объединением двух стран. При этом, Чхэ поблагодарил династию Кимов за «большую любовь и заботу», которой она наделила его семью.

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«Большая любовь и забота, которой великий лидер Ким Ир Сен, генерал Ким Чен Ир и лидер Ким Чен Ын наделили мою семью еще со времен моего прадеда, продолжалась на протяжении трех поколений до сегодня», - заявил перебежчик.

«Я хочу посвятить остаток своей жизни воплощению объединения народа под лидерством Ким Чен Ына», - добавил он.