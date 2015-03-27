СМИ: Командир A320 пытался топором выломать двери заблокированной кабины пилотов

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Bild. Издание ссылается на источник, знакомый с ходом расследования.

По данным собеседников газеты, командир пошел на такой шаг, когда выяснилось, что находившийся в кабине второй пилот не открывает ему бронированную дверь.

"Пока второй пилот маневрировал самолет к земле по непонятным причинам, командир экипажа использовал топор, чтобы взломать дверь и предотвратить авиакатастрофу", — говорится в сообщении немецкой газеты Bild со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования.

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При этом представитель авиакомпании Germanwings, которой принадлежал разбившийся самолет, подтвердил изданию, что на борту ее самолетов А320 действительно есть топоры.

Напомним, ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в компании Lufthansa сообщил, что второй пилот разбившегося самолета Germanwings — Андреас Любиц — проходил психиатрическое лечение.